"Хотел попробовать, как это убивать": парня, который застрелил двух мужчин на Львовщине, взяли под стражу

"Хотел попробовать, как это убивать": парня, который застрелил двух мужчин на Львовщине, взяли под стражу

Задержанный признался, что стрелял в людей ради любопытства и новых ощущений.

27-летнего жителя Сколе, который подозревается в убийстве двух мужчин во Львовской области, взяли под стражу. Ходотайство Стрыйской окружной прокуратуры об избрании меры пресечения задержанному удовлетворил суд.

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Об этом сообщила сегодня, 23 июля, пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

По данным следствия, подозреваемый 17 июля около полуночи двумя выстрелами из огнестрельного оружия застрелил жителя Стрыя. Как оказалось, это была не первая его жертва. Впоследствии правоохранители установили, что 4 июля он убил в Стрые еще одного мужчину.

Прокуратура Львовской области

На момент совершения преступлений злоумышленник не был пьян или под действием наркотических веществ. На учете в психоневрологическом диспансере тоже не состоял.

Во время допроса мужчина признался, что первый раз застрелил человека потому что хотел узнать "как это, когда ты кого-то убиваешь", а мотивацией ко второму убийство было желание побороть страх, который возник после первого.

Напомним, задержанного правоохранители сняли с рейсового автобуса в Стрые Львовской области. При себе он имел обрез охотничьего ружья, из которого застрелил мужчину и спокойно отправился домой. Следователей он ошеломил признанием — стрелял в людей ради любопытства и новых ощущений.

"Приехал в Стрый, ходил гулять, дальше увидел мужчину и убил, мотива не было, выбирал мужчин старше", — сказал подозреваемый.

У мужчины, которого он застрелил 17 июля, осталось двое детей — 8 и 19 лет.

В полиции говорят, что никаких признаков покаяния у задержанного не увидели. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет, или пожизненное заключение.

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