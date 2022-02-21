Хотел подкупить пограничников: во Львовской области мужчину оштрафовали на 17 тыс. грн из-за фальшивого документа

Мужчина возвращался из Польши и хотел подкупить пограничников.
Во Львовской области суд на 17 тыс. грн оштрафовал мужчину, который на принтере распечатал фальшивый COVID- сертификат, а когда его разоблачили, предлагал пограничникам взятку.
Об этом идет речь в приговоре Яворивского районного суда Львовской области, сообщает ТСН.ua.
По данным суда, уроженец г. Шепетовка Хмельницкой области загрузил из Интернета бланк сертификата о вакцинации, он распечатал его и подделал подпись врача.
3 февраля 2022 года мужчина возвращался из Польши в Украину. При пересечении границы на КПП "Краковец" мужчина показал пограничникам фальшивый документ. Однако когда его разоблачили, он предлагал им 200 злотых. На суде мужчина признал себя виновным и раскаялся.
Суд оштрафовал мужчину на 17 тыс. грн.
Напомним, в Одессе задержаны медработницы, которые выдавали пациентам фальшивые сертификаты вакцинации против COVID-19. Обе женщины работали в одной из городских поликлиник. В настоящее время их отстранили от работы и направили в суд обвинительный акт.
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