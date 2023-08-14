Хочет осуществить мечту мамы: врачи спасли 22-летнего воина, пережившего три инсульта и потерявшего руку

Медики давали парню небольшой шанс на выздоровление.
Во Львове спасли 22-летнего воина ВСУ Георгия Раскалея. Парень получил тяжелое ранение и пережил три инсульта, остановку дыхания и потерял руку.
Об этом пишет Первое медицинское объединение Львова.
Георгий Раскалей родом из Ирпеня в Киевской области. Парень в 19 лет отправился защищать Украину. Война защитника застала на донецком направлении. Тогда ему позвонила мать и спросила, что делать, потому что российские танки уже были у их дома, а у Георгия многодетная семья — у него есть сестра и двое братьев, младшему из которых в то время было всего 3 года. Тогда защитник посоветовал родным уезжать из города. Семье удалось успешно эвакуироваться из Ирпеня.
Тяжелое ранение Георгий получил в мае 2023 возле Бахмута. Тогда в его блинтаж прилетела вражеская мина.
"Прилет — это последнее, что он помнит о событиях того дня. Осколки изрубили все тело парня. На месте у него происходит три кровоизлияния в мозг. Первую помощь Георгию оказывают собратья. Далее стабилизационный пункт и больница Днепра, где у защитника еще и останавливается дыхание. Правую руку, которую больше всего разорвали обломки мины, спасти было невозможно, поэтому медикам пришлось ее ампутировать. В Днепр к тяжело раненному сыну приезжает мама, с тех пор она все время рядом", — сообщили медики.
В сознание парень пришел в больницы в Киеве. Там его состояние было уже не критическое, но тяжелое. Георгий не мог сидеть даже 20 секунд, поэтому шансы на восстановление были минимальными. Тогда его отправили во Львов.
"При поступлении состояние пациента было сложным. Георгий нуждался в посторонней помощи при передвижении и обслуживании. Также его необходима была коррекция сна и других физиологических процессов. Уже после 2 недель работы нашей команды воин сделал огромные успехи. Он уже самостоятельно ходит без посторонних. Каждый день, активно занимается с физическими терапевтами и постепенно физиологические процессы приходят в норму. Вскоре он получит протез и вернется к полноценной жизни", — говорит Андрей Андрош, лечащий врач Георгия.
Во Львове защитнику Украины помогают медики и его мать, постоянно с сыном. Парень отмечает, что после выздоровления он мечтает осуществить мечту матери – отправиться вместе с ней в тур по Европе.
Напомним, во Львове "из-за войны" мужчина сломал женщине челюсть.
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