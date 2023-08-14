Хочет осуществить мечту мамы: врачи спасли 22-летнего воина, пережившего три инсульта и потерявшего руку

Во Львове спасли 22-летнего воина ВСУ Георгия Раскалея. Парень получил тяжелое ранение и пережил три инсульта, остановку дыхания и потерял руку.

Об этом пишет Первое медицинское объединение Львова.

Георгий Раскалей родом из Ирпеня в Киевской области. Парень в 19 лет отправился защищать Украину. Война защитника застала на донецком направлении. Тогда ему позвонила мать и спросила, что делать, потому что российские танки уже были у их дома, а у Георгия многодетная семья — у него есть сестра и двое братьев, младшему из которых в то время было всего 3 года. Тогда защитник посоветовал родным уезжать из города. Семье удалось успешно эвакуироваться из Ирпеня.

Тяжелое ранение Георгий получил в мае 2023 возле Бахмута. Тогда в его блинтаж прилетела вражеская мина.

"Прилет — это последнее, что он помнит о событиях того дня. Осколки изрубили все тело парня. На месте у него происходит три кровоизлияния в мозг. Первую помощь Георгию оказывают собратья. Далее стабилизационный пункт и больница Днепра, где у защитника еще и останавливается дыхание. Правую руку, которую больше всего разорвали обломки мины, спасти было невозможно, поэтому медикам пришлось ее ампутировать. В Днепр к тяжело раненному сыну приезжает мама, с тех пор она все время рядом", — сообщили медики.

В сознание парень пришел в больницы в Киеве. Там его состояние было уже не критическое, но тяжелое. Георгий не мог сидеть даже 20 секунд, поэтому шансы на восстановление были минимальными. Тогда его отправили во Львов.

Георгий Раскалей. Фото: Первое медицинское объединение Львова.

"При поступлении состояние пациента было сложным. Георгий нуждался в посторонней помощи при передвижении и обслуживании. Также его необходима была коррекция сна и других физиологических процессов. Уже после 2 недель работы нашей команды воин сделал огромные успехи. Он уже самостоятельно ходит без посторонних. Каждый день, активно занимается с физическими терапевтами и постепенно физиологические процессы приходят в норму. Вскоре он получит протез и вернется к полноценной жизни", — говорит Андрей Андрош, лечащий врач Георгия.

Во Львове защитнику Украины помогают медики и его мать, постоянно с сыном. Парень отмечает, что после выздоровления он мечтает осуществить мечту матери – отправиться вместе с ней в тур по Европе.

Напомним, во Львове "из-за войны" мужчина сломал женщине челюсть.

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