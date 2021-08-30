Грузовой поезд сбил насмерть львовянина

Несчастный случай произошел в Пустомытовском районе.

В воскресенье, 29 августа, на железнодорожной станции "Борщовичи", в Пустомытовском районе Львовской области, грузовой поезд сбил насмерть мужчину. ДТП произошло около 18:30 ч.

Об этом сообщил департамент гражданской защиты ЛОГА.

Грузовой поезд №9505 смертельно травмировал 59-летнего львовянина. Событие на движение пассажирских поездов не повлияло.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, в Коломые Ивано-Франковской области пассажирский поезд "Белгород-Днестровский — Черновцы" переехал 70-летнего мужчину, который лежал на рельсах и не реагировал на сигналы.

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