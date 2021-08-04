Грозы, град и туман: прогноз погоды во Львове на 5 августа и народные приметы

Грозы, град и туман: прогноз погоды во Львове на 5 августа и народные приметы

Во Львове будет расти влажность воздуха.

Во Львове 5 августа ожидаются грозы, град и туман. При этом температура воздуха составит 24 — 29 ° тепла.

Об этом сообщили во Львовском гидрометцентре.

По данным синоптиков, во Львове 5 августа пройдут кратковременные грозовые дожди. Во второй половине дня ожидаются сильные осадки и град.

"Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер южный, 7 — 12 м/с, во второй половине дня местами шквалы 17 — 22 м/с. Температура ночью 14 — 19 °, днем 24 — 29 ° тепла. Ухудшение видимости в дожде, в тумане 500-1000м. Атмосферное давление будет падать, относительная влажность воздуха будет расти", — сообщили в Львовском гидрометцентре.

Народные приметы на 5 августа:

Если вечером звезды светят ясно — будет теплый, солнечный день, когда же звезды тусклые — к дождю.

Появился первый туман пора иди по грибы.

Грозовой август — на долгую осень.

Лето сухое, жаркое — на снежную, морозную зиму, ветреное — на зиму с метелями.

Если в начале августа на каштане пожелтели листья — зима будет холодной.

Напомним, в четверг, 5 августа, в Украине будет облачная и в некоторых регионах дождливая погода.

Погода в Украине: дожди пройдут на Западе, в Винницкой, Житомирской и Одесской областях

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку