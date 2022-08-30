Грибок, фекалии и вонь: на Львовщине родители жалуются на укрытия в школах и детсадах

Во Львовской области родители детей одной из школ сетуют на укрытие, в котором должны находиться дети на случай воздушной тревоги.

В самом учебном заведении бомбоубежище может вместить только 50 детей, остальные – более 7 сотен – будут бежать в соседние дома. Родители учеников решили проинспектировать укрытие и ужаснулись.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Это укрытие, где должны прятаться школьники во время ракетной угрозы. Увиденное – ужасает. Стены в грибке, сырость, вонь, пола как такового нет, с цемента соскребают фекалии. О вентиляции или стульях – нет и речи. Мама ученицы 11 класса Червоноградского лицея говорит, что в заведении есть укрытие, но только на полсотни детей. А их – 800. Так что нашли ближайшие — в двух жилых домах рядом. Но находиться там – даже несколько минут опасно для здоровья, говорят родители.

"Прежде всего, чтобы мне хотелось туда привести – это психолога, по моему мнению, оттуда дети выйдут еще более травмированные, чем от самих сирен", – говорит жительница города Червоноград Людмила Лахман.

В самом лицее объясняют, за эти укрытия не отвечают требованием.

"Я к ЖЭКу не имею никакого отношения и никого права сделать там ремонт. Конечно, в таком состоянии, как оно есть сейчас, оно непригодно для пребывания там детей", — говорит директор Червоноградского лицея Наталья Записоцкая.

После экскурсии в домовые укрытия родители выложили видео в сеть. Через несколько дней после – в подвале уже начали делать ремонт. Но только косметический.

Такая ситуация с укрытиями не только для этого лицея. Это подвал в жилом доме, куда должны прятаться дети из садика.

"Я когда это увидела и у меня ступор, что я должна делать. Я даже вчера туда с ней не спустилась, ждала снаружи, чтобы не напугать", — говорит жительница Червонограда Юлия Дроботюк.

В управлении образования говорят, выделили четыреста тысяч гривен на укрытие для школ. Но на подвалы соседних многоэтажек не могут, потому что не на их балансе.

"У нас поднятие грунтовых вод выше чем где угодно, в нашем городе. Это должен быть даже не ремонт, а реконструкция, всех сетей. И то в любой момент канализация может забиться", — говорит руководитель отдела образования Червонограда Игорь Гомонко.

Предприятие, отвечающее за подвалы, коммунальное. Журналисты показали укрытие городскому голове. Он пообещал исправить ситуацию.

Почему так поздно начали делать хоть косметический ремонт – ответа нет. А вот на капремонт – с заменой сетей, чтобы нигде не протекало признают, денег нет.

В Червонограде есть 21 школа. И у половины из них нет укрытий, говорят в департаменте образования. С садами – ситуация еще хуже – из 15 только 3 – имеют бомбоубежища. Позволит ли комиссия открывать заведения с такими укрытиями рядом – еще не известно. Но после увиденного большинство родителей уже проголосовали за онлайн обучение.

Напомним, в Хмельницкой области перед началом учебного года готовы лишь 20% укрытий в школах.

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