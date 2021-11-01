Говорят, чтобы ехала в Африку: как во Львовской области живет женщина из Сомали, которая вышла замуж за украинца

Говорят, чтобы ехала в Африку: как во Львовской области живет женщина из Сомали, которая вышла замуж за украинца

Женщина уже несколько лет пытается обрести украинское гражданство.

В г. Перемышляне Львовской области проживает сомалийская гражданка Арафа Шире, которая после учебы вышла замуж за украинца, родила здесь двоих детей. Однако семейная жизнь у иностранки не сложилась и теперь она вынуждена скитаться у родственников бывшего мужа.

Также читайте Не ради женитьбы: почему украинки едут на заработки в Польшу и какую работу чаще всего выбирают

Об этом пишет visnyk.lutsk.ua.

Арафа Шире уже 14 лет живет в Украине. За это время она в совершенстве выучила украинский язык, родила двоих детей, однако до сих пор не может получить украинское гражданство.

Девушка родом из Сомали, однако из-за войны в ее родной стране, родители Арафы с детьми переехали в Саудовскую Аравию. 14 лет тому назад девушка приехала в Украину, чтобы учиться в Тернопольском национальном медицинском университете имени Горбачевского. Однако женщина не успела закончить учебу, поскольку познакомилась с украинцем Юрием, работавшим в магазине бытовой техники, и влюбилась. Впоследствии Арафа забеременела.

Юрий не спешил жениться на любимой. Это не нравилось родителям Арафы, поскольку в их стране за подобное женщину или мужчину могли даже забросать камнями. Однако когда у пары родился первенец Адам, Юрий и Арафа поженились. Впоследствии у молодоженов родилась дочь Ализа.

Арафа рассказывает, что в Тернополе супруги с двумя детьми, мамой и сестрой Юрия жили в однокомнатной квартире. Из-за этого возникали постоянные бытовые конфликты. Так как у женщины умер отец, она больше не могла учиться, потому что он оплачивал обучение в университете.

Арафа убеждала своего мужа арендовать отдельную квартиру, потому что дети быстро росли и им нужно было свое личное пространство.

"Им нужно ходить в школу, иметь свое рабочее место, отдельную кроватку. Но пойти на работу и снять самостоятельно отдельное жилье не могла, потому что до сих пор у меня нет украинских документов", — рассказывает Арафа.

Когда пара разошлась, иностранку с двумя детьми согласился приютить 90-летний дедушка Юрия в Перемышлянах. Однако и там для детей нет условий.

"Сначала было все хорошо, по-человечески. Я убирала, готовила. А потом он начал придираться. А для меня это невыносимо. Я должна закрываться в комнате, дети начинают деда бояться. Хоть он не бьется, но словами унижает, при детях говорит грязные слова, кричит, что выгонит меня, как собаку, и соседи не раз упрекают: "Езжай в свою Африку!" А что я или мои дети им плохого сделали? Кто меня с детьми без документов возьмет? У меня есть бумаги только как беженки", — говорит Арафа.

Женщина рассказывает, что уже несколько лет пытается получить украинское гражданство, однако получает только отказы.

"Постоянно приходит отписка, что решение принимает президент: мол, никто на это не может повлиять. А недавно выяснилось, что при оформлении моих бумаг допустили ошибки — в моем и дочери именах. Сейчас буду снова подавать", — говорит женщина.

Арафа рассказывает, что они с Юрием официально разведени уже три года. Он платит детям алименты, однако за все эти годы только раз их навещал.

Помогли Арафе и ее детям священнослужители из Унивской лавры на Львовщине и небезразличные люди. Также женщину трудоустроили санитаркой в местную больницу. Теперь она ищет возможности закончить обучение, чтобы работать медсестрой.

Напомним, почему украинцы не спешат заключать официальные браки.

Читайте также:

Новости мира: в столице Перу устроили массовую свадьбу, на которой поженились сразу 200 пар

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку