Готовятся к наплыву детей с коронавирусом: в львовском Охматдете увеличили количество коек до 120

Готовятся к наплыву детей с коронавирусом: в львовском Охматдете увеличили количество коек до 120

Ранее медучреждение могло принять только 50 маленьких пациентов с COVID-19.

Во Львовской областной детской больнице Охматдет готовятся к наплыву детей с коронавирусом. В медучреждении отделения для детей с COVID-19 расширили до 120 койкомест.

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Об этом во время брифинга во Львовской ОГА сообщил в. о. директора больницы Богдан Мальованый.

Ранее в медучреждении могли одновременно принимать до 50 пациентов, теперь же больница сможет принять на 70 пациентов больше.

"Кроватную сеть мы расширяем до 120 коек. Уже сформированы бригады и мы готовы принимать большее количество детей", — сказал Богдан Мальованый.

Сейчас а Охматдете на лечении с COVID-19 находится 40 детей, еще в шести детей — подозрение на коронавирус.

По словам и. о. директора больницы, самая тяжелая пациентка это 3-месячный ребенок, который находится на аппарате ИВЛ. У нее осложненная пневмония, но она поддается лечению.

"Состояние ребенка тяжелое, но уже есть положительная динамика", — говорит Богдан Мальованый.

Также в "ковидном" отделении находится новорожденный ребенок, мама которой была больна COVID-19.

Напомним, во Львовской области по состоянию на утро 19 октября коронавирус обнаружили в 959 человек, из них 461 — житель Львова. За минувшие сутки лабораторные центры провели 2605 ПЦР-тестов.

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