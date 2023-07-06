Готовилась к свадьбе: что известно о 32-летней Анастасии Сенив, которую во Львове убила российская ракета

Российская террористическая армия в ночь на 6 июля нанесла ракетный удар по жилому дому во Львове, из-за чего погибли 5 человек. Среди покойных — 32-летняя Анастасия Сенив и ее мать Мирослава Садова.

Об этом пишет "Суспильне".

Анастасия работала на отделении "Укрпочты", однако с начала войны на одном из львовских изданий девушка начала на волонтерской основе работать ассистентом журналиста, а впоследствии — стала ночным редактором новостной ленты.

Главная редактор "Varta1" Роксолана Зинкевич, где работала Анастасия, рассказала, что в ту трагическую ночь девушка в полночь закончила свою смену и пошла спать. А уже через несколько часов раздались мощные взрывы: российская ракета попала в дом, где проживала девушка и ее мать.

Анастасия Сенов и ее мать Мирослава Садова. / Фото: из соцсетей

Коллеги вспоминают о покойной, как об очень добром и искреннем человеке. Они отмечают, что Анастасия Сенив, прежде чем ее убила российская ракета, готовилась к свадьбе.

"Это чрезвычайно светлый человек. Если учесть многих моих знакомых, друзей или близких людей, то именно он был таким человеком, который излучал настоящее добро и хорошую энергетику. Он был чрезвычайно активным, занимался волонтерством в благотворительном фонде, также был прихожанкой Львовской Катедры. Добрая, отзывчивая девушка, за которой никогда не было никакого негатива", — вспоминает Роксолана Зинкевич.

IТ колледж Львовской политехники в Facebook сообщил, что Анастасия Сенив была их выпускницей. Девушка усердно училась и была старостой группы.

"Анастасия добросовестно исполняла обязанности старосты в учебной группе ОПЗ-16/26. Окончив колледж с отличием, продолжила свое обучение в Одесской национальной академии связи им. А. С. Попова. Отлично завершила обучение и успешно работала в дирекции Акционерного общества "Укрпочта", — вспоминают педагоги.

Ракетный удар по жилому дому во Львове.

В ночь на 6 июля российская террористическая армия нанесла очередной ракетный удар по Львову. Российские террористы цинично ночью обстреляли один из жилых домов, в котором спали люди. Из-за этого на месте трагедии погибли 5 жителей Львова и еще 40 получили травмы.

Всего по Львовщине террористы запустили 10 ракет "Калибр", из которых 7 удалось сбить.

Во Львове разрушения получили более 30 домов, более 250 квартир, 10 общежитий, дом ребенка, два вуза и санаторная школа. Также повреждена одна подстанция во Львове, поэтому 150 абонентов без электроснабжения.

Российское оккупационное Минобороны цинично сообщило, что в обстрелянном жилом доме были "танки Challenger и 800 воинов".

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