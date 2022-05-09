Готовил подрывную деятельность на Львовщине: СБУ задержала российского агента с важной информацией

Готовил подрывную деятельность на Львовщине: СБУ задержала российского агента с важной информацией

Контрразведка СБУ разоблачила гражданина Украины, работавшего на российские спецслужбы.

Предателя задержали во Львовской области, не разрешив ему передать врагу важную информацию.

Об этом сегодня, 9 мая, сообщили в Управлении СБУ во Львовской области.

"Служба безопасности Украины предотвратила передачу важной разведывательной информации вражеским спецслужбам. Предатель планировал провести подрывную деятельность на территории Львовщины", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что украинец долгое время поддерживал связь с представителем спецслужбы РФ. По заданию куратора предатель собирал информацию для проведения подрывной деятельности в ущерб государству.

Контрразведчики спецслужбы блокировали возможность передачи важной информации врагу.

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении в совершении преступления по ст.111 (государственное предательство) Уголовного кодекса Украины.

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