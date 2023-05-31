Гостил у одноклассника: в полиции рассказали, как во Львове 14-летний парень получил пулевое ранение (фото)

Полиция утверждает, что выстрел был случайным.
Во Львове 31 мая 14-летнего парня госпитализировали в реанимацию с пулевым ранением. Школьник гостил у своего одноклассника и в квартире они нашли помповое ружье, которое решили осмотреть, после чего раздался выстрел.
Об этом сообщили в полиции Львовской области.
Событие произошло на улице Шевченко во Львове в 16.30 31 мая. Там 14-летний пострадавший пришел в гости к своему однокласснику. Подростки нашли помповое ружье, принадлежавшее отцу школьника. Когда они рассматривали оружие – раздался выстрел. Правоохранители утверждают, что это было случайностью.
Ученика 8 класса госпитализировали с огнестрельным ранением грудной клетки. Правоохранители изъяли оружие.
Продолжается расследование происшествия.
Напомним, во Львовском городском совете сообщили, что парня с пулевым ранением госпитализировали в одну из больниц. За его жизнь борются медики.
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