Горсовет Львова подвергся масштабной хакерской атаке: Садовый сообщил детали

Эта кибератака была самой масштабной за последние годы.

В пятницу, 13 мая, российские хакеры атаковали интернет-сети и сервисы городского совета Львова.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.



"Такие попытки происходят ежедневно. Но наши специалисты говорят, что эта атака – самая масштабная из тех, которые происходили за последние годы. Но московские неудачники не смогли нанести серьезный ущерб, как бы ни старались", — отметил он.

Из строя выведена небольшая часть сервисов и компьютеров работников городского совета.

Работа большинства онлайн-услуг уже возобновлена. Сайт мэрии работает.

Напомним, во Львовской области еще одна церковная громада перешла из Московского патриархата в ПЦУ.

Читайте также: