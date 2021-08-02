Город-крепость в Карпатах: одно из чудес, которым поражает туристов Львовщина

На скалах, что возвышаются над долиной на 90 метров, тысячу лет назад появилось мощное укрепление — Тустань.

Одним из туристических брендов Львовщины уже много лет является величественная Тустань — город-крепость, которое появилось в горах еще в раннем средневековье. Сегодня здесь историко-культурный заповедник, посещение которого оставляет невероятные впечатления у туристов.

Об этом говорится 2 августа в прямом включении ТСН со Львова.

Сегодня трудно себе представить, как наши предки на этих отвесных скалах, возвышающихся на 90 метров над долиной, построили такой комплекс сооружений, который был укреплением для военного гарнизона, таможней Соляного пути и сигнальным пунктом оповещения об опасности.

"Мне со снаряжением было не так просто, а это надо было дерево вытянуть и висеть над пропастью, где вообще нет опоры. Невероятные люди наши предки ", — восхищается руководитель ОО "Тустань" Василий Рожко.

Эта крепость в горах пережила монгольское нашествие, но впоследствии пришла в упадок. Увидеть, как выглядела Тустань во времена своего расцвета можно с помощью современных технологий в историко-культурном заповеднике, который здесь создан.

Достаточно навести телефон на любую из скал, что были когда-то частями замка, как на экране появится трехмерная модель древнего сооружения. Можно почувствовать себя пилотом и сделать облет вокруг крепости благодаря виртуальной реальности.

Чтобы лучше почувствовать дух эпохи средневековья, стоит побывать на одном из фестивалей реконструкторов, которые здесь проводят. Одежда, доспехи, звон рыцарских мечей, настоящий штурм крепости — все это стирает время и мгновенно переносит на тысячу лет назад даже без помощи современных технологий.

Как объясняет реконструктор Евгений Хоменко, такая наглядная демонстрация, в частности, тогдашнего оружия дает гораздо лучшее понимание его эффективности, чем какая-то сухая лекция об одноручном кованом мече 13 века.

Но, побывав в Тустани, можно узнать не только об оборонной крепости, но и о местных людей — бойках, которые издавна населяют эти горы. В селе Урыч у подножия скал стоит дом-музей, где собраны вещи, которыми пользовались бойки. Старинная печь, бамбетель, утюг на угле, мельница для помола зерна.

А еще за стеклом в музее хранятся куски дерева, из которого строили саму крепость. "Дерево в земле не сохраняется. Но благодаря тому, что были выдолблены цистерны и колодцы в сплошном камне, из-за отсутствия кислорода дерево сохранилось ", — пояснил директор заповедника" Тустань "Андрей Котлярчук.

Открывателем Тустань для научного мира был отец Василия Рожко, который теперь продолжает семейное дело. "Для меня Тустань — это такая сказка с детства. Я сюда ездил сколько себя помню к отцу на раскопки. Я никогда не думал, что буду этим заниматься ", — признается он.

Теперь председатель ОО "Тустань" Василий Рожко, как и работники местного заповедника, делает все для того, чтобы эта детская сказка не исчезла, а наоборот — ожила, привлекая все больше туристов, которым интересно прошлое этой украинской земли.

"30 лет Независимости" | Львов: "Золотая подкова", величественная Тустань и вкусное молоко

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