Город экономит: Садовый сообщил, когда львовянам включат отопление

Львов до сих пор полностью не начал отопительный сезон для экономии, но уже со следующей недели тепло могут начать подать в дома людей.

Об этом мэр Львова Андрей Садовый заявил в эфире телемарафона.

Мэр пояснил, что сейчас во Львове днем достаточно тепло, но если на следующей неделе будет похолодание, тепловики включат отопление. По его словам, чтобы перейти в активный режим отопительного сезона нужно 2 дня.

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В тоже время, уже сегодня, 7 ноября, отопление дали в коммунальные учреждения — медицинские учреждения, часть школ, не имеющих качественного утепления фасадов, и садики.

"Отопительный сезон для большинства садов, больниц, поликлиник мы уже давно начали на основе их писем-обращений. Так, по состоянию сегодня на утро Львовтеплоэнерго подавало отопление до 88 таких заведений, а Железнодорожное теплоэнерго — в 37", — сообщили в пресс-службе ЛГС.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый призвал жителей Львова готовиться к сложному периоду. По его словам, в одной из школ города уже готовят детям еду на буржуйках из-за проблем с электричеством в связи с атаками РФ.

Отопительный сезон в Украине

Традиционно отопление включают, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней составит +8 или меньше градусов. Несмотря на массированные вражеские атаки на инфраструктуру Украины, страна начала отопительный сезон.

Сейчас ситуация с энергетикой сложная и людей просят экономить свет. Киевлян, в частности, призывают не включать обогреватели, ведь они увеличивают нагрузку на сети.

Готовясь к зиме, в Киеве обустраивают пункты обогрева, которые будут работать в случае чрезвычайных ситуаций зимой. Они будут обустроены на базе социальных объектов, поскольку именно там будут обеспечены тепло- и энергоснабжение в случае критической ситуации.

В Днепре 1 ноября стартовал отопительный сезон.

На Харьковщине же запускают обновленные котельные, полностью уничтоженные оккупантами. Местные власти пытаются обеспечить людей печками, дровами, ведь только 25% освободившихся территорий смогли присоединить к газоснабжению, с электричеством уже 75% населенных пунктов. Заявки на дрова подали десятки тысяч человек.

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