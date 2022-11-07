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Город экономит: Садовый сообщил, когда львовянам включат отопление

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
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Город экономит: Садовый сообщил, когда львовянам включат отопление

Во Львове начался отопительный сезон для бюджетных учреждений.

Львов до сих пор полностью не начал отопительный сезон для экономии, но уже со следующей недели тепло могут начать подать в дома людей.

Об этом мэр Львова Андрей Садовый заявил в эфире телемарафона.

Мэр пояснил, что сейчас во Львове днем достаточно тепло, но если на следующей неделе будет похолодание, тепловики включат отопление. По его словам, чтобы перейти в активный режим отопительного сезона нужно 2 дня.

В тоже время, уже сегодня, 7 ноября, отопление дали в коммунальные учреждения — медицинские учреждения, часть школ, не имеющих качественного утепления фасадов, и садики.

"Отопительный сезон для большинства садов, больниц, поликлиник мы уже давно начали на основе их писем-обращений. Так, по состоянию сегодня на утро Львовтеплоэнерго подавало отопление до 88 таких заведений, а Железнодорожное теплоэнерго — в 37", — сообщили в пресс-службе ЛГС.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый призвал жителей Львова готовиться к сложному периоду. По его словам, в одной из школ города уже готовят детям еду на буржуйках из-за проблем с электричеством в связи с атаками РФ.

Отопительный сезон в Украине

Традиционно отопление включают, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней составит +8 или меньше градусов. Несмотря на массированные вражеские атаки на инфраструктуру Украины, страна начала отопительный сезон.

Сейчас ситуация с энергетикой сложная и людей просят экономить свет. Киевлян, в частности, призывают не включать обогреватели, ведь они увеличивают нагрузку на сети.

Готовясь к зиме, в Киеве обустраивают пункты обогрева, которые будут работать в случае чрезвычайных ситуаций зимой. Они будут обустроены на базе социальных объектов, поскольку именно там будут обеспечены тепло- и энергоснабжение в случае критической ситуации.

В Днепре 1 ноября стартовал отопительный сезон.

На Харьковщине же запускают обновленные котельные, полностью уничтоженные оккупантами. Местные власти пытаются обеспечить людей печками, дровами, ведь только 25% освободившихся территорий смогли присоединить к газоснабжению, с электричеством уже 75% населенных пунктов. Заявки на дрова подали десятки тысяч человек.

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Дата публикации
Просмотры
888
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