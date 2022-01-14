"Голодная туса": как наказали блоггера, устроившего эротическую вечеринку в годовщину Голодомора

"Голодная туса": как наказали блоггера, устроившего эротическую вечеринку в годовщину Голодомора

Залеско заплатит 17 тысяч гривен штрафа.

Скандального блоггера Александра Залиско оштрафовали за нарушение карантина во время так называемой "голодной тусы", которую он устроил в День памяти жертв Голодомора.

Об этом рассказали в Галицком районном суде Львова.

Залеско заплатит 17 тысяч гривен. Сам блоггер на заседание суда не явился. Однако адвокат заявил, что его подзащитный полностью признает свою вину.

Напомним, известный блоггер-миллионник Александр Залиско попал в скандал из-за громкого празднования своего 29-летия. Он организовал роскошную вечеринку с элементами эротики в городском Доме ученых в День памяти жертв голодоморов.

Этот инцидент вызвал волну негодования в обществе. Известные украинские компании прекратили сотрудничество с Залеском и другими скандальными блоггерами, которые "засветились" на эротической вечеринке в годовщину Голодомора.

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