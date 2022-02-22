Годами насиловал мальчиков и девочек: серийного педофила из-под Львова заключили в тюрьму на 15 лет

Годами насиловал мальчиков и девочек: серийного педофила из-под Львова заключили в тюрьму на 15 лет

Извращенца заподозрили в приставании к детям еще в 90-х годах, но осудить смогли только сейчас. Только за 2,5 года его подозревали в 19 эпизодах сексуального насилия над детьми, которое он совершал регулярно у себя дома.

65-летний педофил из Жовквы Львовской области приговорен к 15 годам лишения свободы за изнасилование, принуждение к вступлению в половую связь, сексуальное насилие, развращение малолетних детей, а также хранение детской порнографии.

"Прокурорами в суде доказано, что осужденный регулярно приглашал к себе в гости детей, где с целью удовлетворения своей половой страсти, совершал по отношению к малолетним действия сексуального характера", — сообщили во Львовской областной прокуратуре.

В общем мужчину признали виновным по пяти статьям Уголовного кодекса Украины и отправили за решетку на 15 лет.

zaxid.net

Как сообщалось ранее, о том, что Николай Д. приставал к детям, было известно еще с 90-х годов. Тогда он работал в местной школе учителем русского языка и литературы, но по неизвестным причинам впоследствии его уволили. После этого он с супругой открыли в Жолкве магазин. Местные вспоминают, что уже тогда мужчина приставал к детям. Он мог предложить им пойти с ним в отдельную комнату и говорить в присутсвии несовершеннолетних пошлые вещи, однако в полицию из-за этого никто не обращался.

В Жовкве подозреваемого считали "местным безумцем". Мужчина проживал сам, с женой он развелся.

В марте 2021 года после очередного случая развращения ребенка полиция начала расследование. 11-летний мальчик рассказал отцу о том, что педофил делал с детьми у себя дома, после чего мужчина обратился в полицию. Впоследствии насильника поймали "на горячем".

Задержанный подозревался в 19 эпизодах сексуального насилия над детьми, которые он совершил только в 2019-2021 годах.

По версии прокуратуры, мужчина втирался в доверие к детям и приглашал их к себе домой. В то же время, он договаривался об оплате и записывал все свои расходы в дневник. Его жертвами были дети обоих полов из бедных или неполных семей, в возрасте от 8 до 13 лет. За интим он давал им деньги и покупал одежду.

Во время обыска в доме у извращенца на его персональном компьютере полиция обнаружила также видеофайлы с детской порнографией.

До вступления приговора в законную силу педофил будет находиться под стражей.

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