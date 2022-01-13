Глыба снега упала с крыши на авто: во Львове водитель отсудил 60 тыс. грн у коммунальщиков (видео)

Глыба снега упала с крыши на авто: во Львове водитель отсудил 60 тыс. грн у коммунальщиков (видео)

Юристы говорят, что отсудить деньги за поврежденное авто – легко.

Во Львове водитель отсудил около 60 тысяч гривен у коммунальщиков. Прошлой зимой на его машину упала глыба снега и сильно повредила – разбила лобовое стекло, повредила капот и крышу.

Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, автомобиль был припаркован на улице, где живет водитель. Замерзший кусок упал с крыши трехэтажного дома, находящегося на балансе местного коммунального предприятия. Его работники ни разу в суд не явились. Заявляют, что снег чистили, но глыба могла упасть из-за оттепели и вины своей в этом не видят. Так что будут подавать апелляцию.

Юристы говорят, что отсудить деньги за поврежденное авто – легко. Суды часто становятся на сторону владельцев машин. Все что нужно — сфотографировать или снять на видео повреждения и вызвать полицию, чтобы копы составили протокол. После этого определить, кто балансодержатель и судиться с ним, чтобы возместил ущерб на ремонт автомобиля.

Новости Львова: водитель отсудил почти 60 тысяч гривен у коммунальщиков

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