Главу Львовского облсовета отправили в отставку: какие причины

До избрания нового главы ЛОР соответствующие обязанности будет выполнять первый заместитель Евгений Гирнык.

Депутаты Львовского облсовета 6 апреля приняли решение досрочно прекратить полномочия руководительницы органа Ирины Гримак.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Свои голоса за соответствующее решение отдали 48 депутатов из 49-ти. Один удержался.

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Перед голосованием депутаты заслушали отчет Гримак за два года работы в должности. После выступления члены большинства фракций жестко раскритиковали деятельность чиновницы и признали работу Гримак неудовлетворительной.

После того, как депутаты отправили главу облсовета в отставку, она поблагодарила коллег и громаду Львовщины "за возможность работать". Гримак также пожелала коллегам мудрости и результативности в работе.

До избрания нового руководителя или руководительницы ЛОР соответствующие обязанности будет выполнять первый заместитель Евгений Гирнык.

Что известно об Ирине Гримак

Возглавляла Львовский облсовет с 1 декабря 2020 года. До этого в период 2015-2019 годов с перерывом работала заместительницей тогдашнего председателя Львовской облгосадминистрации Олега Синютки. А еще раньше была главой Железнодорожной райадминистрации Львова.

После отставки с должности главы ЛОР Гримак останется депутатом облсовета.

Напомним, в селе Боянец во Львовской области обнаружили незаконные скотомогильники на окраине леса громады. На горячем поймали сына старосты села.

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