Главная елка Львова: каким будет новогоднее дерево и когда его зажгут

Главная елка Львова: каким будет новогоднее дерево и когда его зажгут

Будущая главная елка высотой 17 метров.

Львов активно готовится к новогодне-рождественским праздникам. Сегодня должны срезать в лесу новогоднюю елку, которая вскоре будет стоять в центре города.

Куда привезут елку во Львов и где ее поставят, сообщил 12 декабря корреспондент ТСН.Ранок.

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Будущая главная елка 17 метров высотой, ветвистая и пышная. Ветви даже подперты, чтобы не сломались. Много лет она росла во дворе жителя села Оброшино Василия Козленко. Впрочем, вот-вот ее срежут и увезут во Львов. Техники еще нет, но не специалисту понятно, что коммунальным придется не легко, потому что елка растет вплотную к дому.

Почему Василий решил подарить городу свою елку, пока не знаем. Хозяевами мы пока не застали.

Знаем, что елку будут поддевать за тросы и с помощью крана постепенно срезать. Это будет продолжаться несколько часов. Дальше дерево погрузят на машину и в сопровождении полиции увезут на площадь перед оперным театром, где ее традиционно поставят.

Новости Львова: срезают елку, которая вскоре будет стоять в центре города

Напомним, во Львове уже сложилась хорошая традиция. Несколько лет подряд елку городу дарят. Дважды люди из близлежащих деревень отдавали из своих дворов огромное дерево. Было, что и завод дарил зеленую красавицу. В прошлом году привезли из лесхоза, а вот сейчас снова подарок от людей.

Нынешняя елка на метр выше прошлогодней, чем ее будут украшать обязательно расспросим впоследствии. Торжественно зажгут новогоднее дерево 17 декабря в пятницу.