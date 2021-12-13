Главная елка Львова: каким будет новогоднее дерево и когда его зажгут

Будущая главная елка высотой 17 метров.
Львов активно готовится к новогодне-рождественским праздникам. Сегодня должны срезать в лесу новогоднюю елку, которая вскоре будет стоять в центре города.
Куда привезут елку во Львов и где ее поставят, сообщил 12 декабря корреспондент ТСН.Ранок.
Будущая главная елка 17 метров высотой, ветвистая и пышная. Ветви даже подперты, чтобы не сломались. Много лет она росла во дворе жителя села Оброшино Василия Козленко. Впрочем, вот-вот ее срежут и увезут во Львов. Техники еще нет, но не специалисту понятно, что коммунальным придется не легко, потому что елка растет вплотную к дому.
Почему Василий решил подарить городу свою елку, пока не знаем. Хозяевами мы пока не застали.
Знаем, что елку будут поддевать за тросы и с помощью крана постепенно срезать. Это будет продолжаться несколько часов. Дальше дерево погрузят на машину и в сопровождении полиции увезут на площадь перед оперным театром, где ее традиционно поставят.
Напомним, во Львове уже сложилась хорошая традиция. Несколько лет подряд елку городу дарят. Дважды люди из близлежащих деревень отдавали из своих дворов огромное дерево. Было, что и завод дарил зеленую красавицу. В прошлом году привезли из лесхоза, а вот сейчас снова подарок от людей.
Нынешняя елка на метр выше прошлогодней, чем ее будут украшать обязательно расспросим впоследствии. Торжественно зажгут новогоднее дерево 17 декабря в пятницу.