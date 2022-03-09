Глава Львовской ОВА призвал бизнес работать и привлекать 200 тысяч внутренних переселенцев

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий призвал бизнес работать, чтобы стать экономической опорой для Украины.

«Работайте для максимального результата вашего бизнеса, чтобы ваши работники получали высокие зарплаты и могли достойно содержать свои семьи. Систематизируйте свою работу, прислушивайтесь к новым идеям, найдите иностранных партнеров, пробуйте, пробуйте… не останавливайтесь, пока не сделаете! Потому что времена перемен и тревог – именно те времена, когда перед инновациями и бизнесом открывается больше возможностей», - заявил Козицкий.

Он призвал бизнесменов производить то, что сейчас больше всего нужно украинской экономике.

«Начинайте, если у вас даже самый маленький стартовый капитал. Весь большой бизнес начинался с малого. Умеете выпекать хлеб? Начните с малой пекарни! Откройте парикмахерские и небольшие кофейни! Заготовляйте грибы, выращивайте ягоды, производите консервацию! Думайте об импортозамещении! Напомню, сейчас государство максимально способствует малому и среднему бизнесу, снижая налоги и упрощая многие процессы», - сказал глава Львовской ОВД.

Он также призвал бизнесменов объединяться в ассоциации так же, как они объединились в волонтерстве.

«Вспомните о внутренне перемещенных лицах. Их на Львовщине уже около 200 тысяч. Привлекайте украинцев из всех регионов для работы на ваших предприятиях. Среди них, я уверен, есть высококвалифицированные специалисты в разных отраслях. Теперь мы вместе. Мы вместе – сильнее!», – уверен он.

Козицкий напомнил, что Министерство инфраструктуры помогает в релокализации производств из восточных областей на запад Украины. В частности, управленцы бесплатно перевозят фабрики и заводы Укрзализныцей, областные администрации способствуют поиску помещений, земельных участков и в других важных пунктах, чтобы максимально быстро запустить бизнес на новом месте.

За помощью на Львовщине можно обращаться по e-адресу investregionlviv@gmail.com или писать частные сообщения на страницу Департамента экономической политики Львовской ОГА (https://www.facebook.com/deploda ) и в WhatsApp по номерам: +380668330313, +380680681 , +380634667138.