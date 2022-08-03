Глава Львовской ОВА поддержал предложение предоставить 80-й ОДШБ имя Шухевича

Нынешние оккупанты боятся львовских десантников не меньше, чем советский вождь Иосиф Сталин – Шухевича.

Об этом Козицкий сообщил в Сети 3 августа.

"Поддерживаю предложение предоставить 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ имя Романа Шухевича. Полностью соглашаюсь с аргументами воинов, которые предложили эту идею: Роман Шухевич – единственный военный деятель такого уровня в украинской истории, который является уроженцем Львова. Враг у нас не изменился. А нынешние оккупанты боятся наших десантников не меньше, чем сталин Шухевича", – говорится в заявлении главы ОВА.

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Козицкий призвал всех уполномоченных поддержать такую идею. Он подчеркнул, что живая память о предках – тоже оружие.

Заметим, с просьбой присвоить 80-й бригаде имя Шухевича накануне обратились сами львовские десантники.

Роман Шухевич – политический и военный деятель, главнокомандующий УПА, один из лидеров национального движения за независимость Украины во время Второй мировой войны и в первые годы после нее. Шухевич руководил украинским подпольем и вооруженной борьбой против советской власти с 1944 по 1950 год в Украине. Погиб в 1950 году во время спецоперации советских спецслужб по его задержанию.

Напомним, в середине июля было опубликовано видео о том, как львовские десантники уничтожили два российских танка с экипажами.

22-летний львовянин каждый день пробегает полумарафон и собирает деньги на дрон для ВСУ

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