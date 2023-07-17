"Гейзеры" на улицах, подтопление и "дождь" в ТРЦ: Львов накрыла сильная гроза с молнией и громом (фото, видео)

В Сети публикуют видео попадания молнии по Львову.

Во Львове вечером, 17 июля, началась сильная гроза с молнией и громом. Поэтому часть улиц в городе уже поплыла.

Об этом сообщают жители Львова в социальных сетях.

Сильнейшая гроза во Львове началась ориентировочно в 21:30. В городе был слышен мощный гром и молния.

Из-за непогоды часть центральных улиц уже "уплыла". На проспекте Чорновила кое-где вода достигает выше колен.

Местные жители снимают на видео "гейзеры" – из канализационных люков прорывается вода.

Молния во Львове / Фото: из соцсетей

Также жители Львова сообщают, что в одном из ТРЦ города с крыши льется вода. В Сети также публикуют видео, как молния ударяет по городу.

Львов накрыла мощная гроза: часть города подтопило

Пользователи соцсетей пишут, что она якобы попала по жилому дому в Галицком районе города, там никто не пострадал. Однако городской голова Львова Андрей Садовый информацию об этом опроверг.

"Информация о попадании молнии в дом не подтвердилась. Есть сообщения о попадании в 2 трансформатора. Могут быть перебои с электричеством. Аварийные бригады работают!", — написал Садовый.

Во Львове молния попала в жилой дом в жилой дом

Жители некоторых улиц Львова сообщают о проблемах с электричеством.

Напомним, во Львове на 11 день после ракетного удара из-под завалов спасли кота Черчилля.

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