"Герои": во Львове оркестр с Луганщины сыграл в экстремальных условиях, когда исчез свет (фото)

Во Львовском органном зале из-за циничных обстрелов Российской Федерации исчез свет, но музыканты не прекратили свое выступление, а продолжили играть.

Во Львовском органном зале вечером во время концерта исчез свет, но в зале включили фонарики над пюпитрами и оркестр продолжил играть.

Об этом рассказывают в ЛГС.

Известно, что на момент инцидента Академический симфонический оркестр Луганской областной филармонии, базирующийся сейчас в городе Льва, вместе со львовскими коллегами играл сказку-притчу Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц".

Заместитель директора Львовского органного зала Тарас Демко отметил, что на концерте не смотря на инцидент не растерялись и "сразу включили романтику".

"Львовский органный зал в неожиданных концертных условиях. Сегодня внезапно на концерте исчез свет. Не растерялись и сразу включили романтику. Комплекты фонарей наготове. Проклятые москали концерт не испортили! Луганская областная филармония, сегодня вы герои: "Маленький принц", – говорится в сообщении.

Обстрелы Львова

Во Львове несколько дней фиксируют перебои с электроснабжением из-за массовых ракетных ударов РФ по объектам критической инфраструктуры. Соответствующие службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее урегулировать ситуацию.

Для решения проблемы введены веерные отключения в ряде областей, а людей призывают не пользоваться светом и электрическими приборами в вечерние часы.

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