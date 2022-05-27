Гепатит и туберкулез: во Львове из-за войны возможны вспышки инфекционных болезней

Во Львовской области из-за войны возможны вспышки инфекционных болезней.
Власти области ожидают, что могут увеличиться случаи туберкулеза, гепатитов и кишечных болезней.
Об этом на брифинге сообщил руководитель департамента здравоохранения Львовской ОВА Орест Чемерис.
Он отметил, что это связано с тем, что во Львов прибывает много внутрених переселенцов, у которых выявляют инфекционные заболевания. Пока же они не массовые, поскольку их выявляют и отправляют людей на лечение. В частности, в местах массового поселения людей была обнаружена кишечная палочка.
"Увеличение количества населения во Львове, многочисленные места массового поселения добавляют тревоги, что действительно, из-за этого могут распространяться разного рода заболевания", — сказал Чемерис.
Напомним, украинские кардиохирурги продолжают совершать уникальные операции, которым обучают западных коллег.
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