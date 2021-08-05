Где во Львове прививаться против коронавируса: перечень центров и вакцин

Где во Львове прививаться против коронавируса: перечень центров и вакцин

Записаться на вакцинацию во Львове можно в системе Helsi в разделе "Запись на вакцинацию".

Во Львове на выходных будет работать 7 центров массовой вакцинации. Там каждый желающий может привиться от коронавируса.

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Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Так, во Львове 7-8 августа можно прививаться в таких пунктах массовой вакцинации:

В ТРЦ Forum Lviv (ул. Под Дубом, 7) вакциной Moderna;

(ул. Под Дубом, 7) в ТРЦ Victoria Gardens (ул. Кульпарковская, 226а) вакциной CoronaVac;

(ул. Кульпарковская, 226а) в Центре Довженко (пр. Червоноӥ Калины, 81) вакциной Moderna;

(пр. Червоноӥ Калины, 81) в медицинском центре IQMED Clinic (ул. Липовая Аллея, 15) вакциной Moderna;

(ул. Липовая Аллея, 15) на стадионе "Арена Львов" (ул. Стрийська, 199) вакциной Moderna;

(ул. Стрийська, 199) в ТРЦ Spartak (ул. Мазепы, 1Б) вакциной CoronaVac;

(ул. Мазепы, 1Б) вакциной в Народном доме Брюхович (ул. Ивасюка, 2) вакциной Moderna.

Львовский городской совет

Записаться на вакцинацию во Львове можно в системе Helsi в разделе "Запись на вакцинацию".

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