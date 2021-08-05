Где во Львове прививаться против коронавируса: перечень центров и вакцин

Записаться на вакцинацию во Львове можно в системе Helsi в разделе "Запись на вакцинацию".
Во Львове на выходных будет работать 7 центров массовой вакцинации. Там каждый желающий может привиться от коронавируса.
Об этом сообщили во Львовском городском совете.
Так, во Львове 7-8 августа можно прививаться в таких пунктах массовой вакцинации:
- В ТРЦ Forum Lviv (ул. Под Дубом, 7) вакциной Moderna;
- в ТРЦ Victoria Gardens (ул. Кульпарковская, 226а) вакциной CoronaVac;
- в Центре Довженко (пр. Червоноӥ Калины, 81) вакциной Moderna;
- в медицинском центре IQMED Clinic (ул. Липовая Аллея, 15) вакциной Moderna;
- на стадионе "Арена Львов" (ул. Стрийська, 199) вакциной Moderna;
- в ТРЦ Spartak (ул. Мазепы, 1Б) вакциной CoronaVac;
- в Народном доме Брюхович (ул. Ивасюка, 2) вакциной Moderna.
Записаться на вакцинацию во Львове можно в системе Helsi в разделе "Запись на вакцинацию".
Напомним, в Минздраве прокомментировали вероятность введения локдауну в Украине из-за "Дельты".