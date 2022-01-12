Где во Львове можно утилизировать новогодние елки: список адресов и даты сбора

Где во Львове можно утилизировать новогодние елки: список адресов и даты сбора

Перед утилизацией все украшения с елок нужно снять.

Во Львове разместят мобильные пункты сбора елок для того, чтобы жители могли сдать их на утилизацию. Также львовяне могут вывезти хвойные самостоятельно на станцию компостирования на ул. Пластовая, 13 и оставить возле контейнерных площадок в определенные дни.

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Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

"Еще продолжаются рождественские праздники, но люди уже интенсивно нас спрашивают, что делать с новогодними елками, так как планируют скоро их разбирать. Поэтому мы наработали удобный механизм для жителей нашей общины, чтобы все елки попали на переработку, а не ехали на свалки", — сазала директор департамента по вопросам обращения с отходами ЛГС Оксана Кошак.

В частности, 15 января и 5 февраля 2022 года, с 11:00 до 15:00 мобильные пункты сбора будут размещены по следующим адресам:

просп. Черновола, 1 (возле контейнерных площадок);

ул. Замарстыновская, 167а;

ул. Владимира Великого, 14 а (вход в Киноцентр);

ул. Выговского, 34 (возле Железнодорожной районной администрации);

ул. Шафарика, 15 (вход в лесопарк "Погулянка");

просп. Черновола (на площади рядом с шиномонтажом);

ул. Хоткевича (вход в парк Святого Иоанна Павла II Папы Римского, близ церкви Рождества Пресвятой Богородицы).

Кроме этого, использованные елки ежедневно можно сдать на утилизацию по адресу: г. Львов, ул. Замарстыновская, 167а (ЛКП "Зеленый Львов").

Все собранные елки будут использованы как вторичное сырье.

Вывозить елки из домов ОСМД будут в ночь с 22 на 23 января, и в ночь с 29 на 30 января – это в ночь с субботы на воскресенье и повезут на компостировочную станцию. Из домов, обслуживающихся управленческими компаниями, будут вывозить елки в понедельник 24 и 31 января.

"Елку необходимо вынести на мусорную площадку, и ни в коем случае не выбрасывать в контейнер, а положить возле него. Просим также поснимать все украшения, потому что когда в дробилке дробим елки, очень нехорошо, когда там есть остатки гирлянд", — отметила чиновница.

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