ГБР разоблачило банду, которая под видом работников ТЦК обворовывала уклонистов во Львовской области

Работники ГБР разоблачили во Львовской области организованную группу мошенников, обворовавшую мужчин, которые хотели незаконно пересечь границу.

Об этом сообщили в пресс-службе Госбюро расследований.

Организовали группу двое местных жителей, которые привлекли к делу правоохранителя, военнослужащего и сына судьи из соседней области.

Также читайте На Одесчине задержали экс-нардепа-"регионала" при попытке побега из Украины

В конце декабря 2023 года к фигурантам обратились двое мужчин, которые хотели попасть в Европу. Члены организованной группы пообещали "клиентам" за 15 тыс. дол. внести их в качестве волонтеров в систему "Шлях", что позволило бы законно выехать за границу. На самом деле злоумышленники подделали документы.

Кроме того, фигуранты знали, что "клиенты" планируют перевезти через границу большие суммы наличных, поэтому решили нажиться на них еще раз. Так, 28 марта во время встречи во Львове мошенники дали мужчинам поддельные справки о якобы внесении их в систему "Шлях" и сказали садиться в автомобиль, который довезет их до границы.

Неосведомленный с преступными планами водитель должен был довезти мужчин до определенного места в одном из сел Яворивского района Львовщины. Там их уже ждали другие сообщники, переодетые в форму работников ТЦК и СП.

Проверив документы, мужчинам сообщили, что их справки подделаны. Злоумышленники пригрозили, что вызовут следственно-оперативную группу, которая доставит мужчин в военкомат, откуда их отправят на фронт. Также так называемые работники ТЦК сказали, что мужчины смогут избежать проблем с законом, если заплатят 20 тыс. дол.

Читайте главные новости дня:

После получения денег фигурантов задержали правоохранители.

Пяти лицам уже сообщено о подозрении в организации вымогательства, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения. Двум организаторам также сообщено о подозрении в мошенничестве.

Суд избрал всем задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу с возможностью внесения залога. Размер залога для двух злоумышленников суд определил в 1,5 и 1,3 млн. грн, для остальных фигурантов – около 500 тыс. грн.

Сотрудники ГБР задержали на Львовщину организованную группу, обворовавшую уклонистов / Фото: Государственное бюро расследований

Сотрудники ГБР задержали на Львовщину организованную группу, обворовавшую уклонистов / Фото: Государственное бюро расследований

Напомним, накануне СБУ и Нацполиция заблокировали еще четыре схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. В разных регионах Украины задержаны все организаторы оборудок. Среди фигурантов – глава ВВК и мобилизованный депутат.

Читайте также: