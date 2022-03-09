Фотографировались с символикой РФ и подозрительно вели себя: во Львове задержано много диверсантов (фото)

Также во Львове задержали военнослужащего РФ.
Во Львове продолжают задерживать диверсантов, которые пытались помешать Украине.
Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.
В последние дни были обнаружены диверсанты:
- На один из блокпостов подошли неравнодушные и сообщили о многодетной семье, которая подозрительно ведет себя. Оказалось, что мужчина является сторонником советских диктаторов, "русского мира". Он часто посещал Россию и фотографировался там в форме МЧС России. Патрульные остановили автомобиль по улице Зеленой. Водитель вел себя странно. У него в телефоне обнаружили русский флаг. Он признался, что у него родной брат в стране агрессора.
- На блокпоста остановили мужчину с копией военного билета России. Сказал, что служил оператором переносного зенитно-ракетного комплекса. Мужчина уверял, что уже 20 лет живет в Украине, но его акцент свидетельствовал совсем о другом. Выяснилось, что он менял фамилию. Лица, ехавшие с ним путались в том куда направляются.
- Пришел вызов о мужчине, который неадекватно ведет себя и угрожает ножом. Патрульные немедленно приехали и задержали неизвестного. У него обнаружили пиротехническое средство. Фото разных мест и чертежи на картах. Переписки с лицами из России и частые звонки на русские номера. Лиц задержали и дальше ими занимались сотрудники отдела полиции и СБУ.
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