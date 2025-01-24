Фото последствий атаки на Львов: второй "прилет" у одного и того же дома в Подборцах

"Прилет" возле этого же дома произошел в 2022 году.

Во время российской атаки беспилотников ночью 24 января произошло разрушение в селе Подборцы, возле Винников, во Львовской области. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

По его словам, дрон частично повредил частный дом и автомобиль в селе Подборцы Львовской общины. В доме выбиты окна.

"У этого же дома уже были прилеты в 2022 году. Уже во второй раз взрывной волной выбиты окна, частично повреждены крыша и комнаты внутри. Рядом образовалась воронка", — подчеркнул городской голова.

Разрушение в селе Подборцы, возле Винников, во Львовской области. / Фото: facebook/Андрей Садовой

Разрушение в селе Подборцы, возле Винников, во Львовской области.

Напомним, ночью 24 января дроны атаковали Львовскую область. В регионе сработали силы ПВО, но есть повреждения из-за падения обломков дронов.

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