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Фиктивный брак не помог выехать в Польшу: на границе разоблачили жениха-уклониста

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Фиктивный брак не помог выехать в Польшу: на границе разоблачили жениха-уклониста

"Супруги", задержанные на границе из-за фиктивного брака / Фото: Государственная пограничная служба Украины

Мужчина заключил фиктивный брак с женщиной, имеющей инвалидность.

Украинские пограничники в пункте пропуска в Польшу задержали 44-летнего мужчину, заключившего фиктивный брак с 57-летней женщиной с инвалидностью II группы.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Так, следуя в Польшу через пункт пропуска "Краковец", для прохождения пограничного контроля пара предоставила свидетельство о браке и удостоверение инвалида ІІ группы гражданки как основание для выезда. Однако в ходе дополнительной проверки супруги признались, что брак заключили по расчету.

О случае сообщили Национальной полиции.

Гражданке сообщено о подозрение в совершении преступления "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Ранее мы писали, какие скандальные нормы могут "выбросить" из законопроекта о мобилизации.

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Просмотры
172
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