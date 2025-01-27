Фейковый сбор на дроны: львовянка присвоила почти 800 тысяч гривен, собранных для ВСУ

Подозреваемая создала фейковую страницу в соцсети, где размещала объявления о продаже военной амуниции и одежды, которых на самом деле не было.

Львовские киберполицейские разоблачили женщину, которая организовала мошенническую схему и завладела средствами, собранными на закупку дронов для Вооруженных сил Украины.

Об этом ТСН.ua сообщили в киберполиции.

Подозреваемая создала фейковую страницу в соцсети, где размещала объявления о продаже военной амуниции и одежды, которых на самом деле не было. В октябре 2024 года она опубликовала объявление о сборе средств на закупку дронов для военных. Один из граждан перечислил ей более 765 тысяч гривен в качестве предоплаты. Однако дроны до военных так и не дошли, а деньги женщина присвоила.

В полиции добавили, что злоумышленница тратила незаконно полученные средства на погашение ранее существующих долгов, а также на игры в различных онлайн-казино.

Мошенница опубликовала объявление о возможности закупки дронов для нужд ВСУ.

Киберполицейские Львовщины идентифицировали мошенницу. Ей сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Теперь женщине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

Напомним, мошенники обворовывали погибших военных в морге Днепра. Обвинительный акт против причастных к обворованию погибших военных на 1,5 млн грн уже был передан в суд.