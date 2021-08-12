Фестивали и большой концерт: во Львове громко отпразднуют День Независимости Украины

Фестивали и большой концерт: во Львове громко отпразднуют День Независимости Украины

Во Львове День Независимости будут праздновать от 18 до 29 августа.

В Львове планируют масштабно отпраздновать 30 годовщину Независимости Украины. В городе состоится сразу несколько фестивалей и пройдет большой концерт у Академии сухопутных войск им. П. Сагайдачного.

Также читайте Куда пойти на День независимости: фестиваль новой украинской культуры в Киеве

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Мероприятия по случаю Независимости во Львове начнутся 18 августа и продлятся до 29 августа. В городе планируют в каждом районе организовать действа. Празднование состояться из двух частей — официальной и художественной.

"На протяжении всех дней празднования будет представлено свободное, независимое искусство, музыка, театр, кино, литература. В общем все мероприятия продлятся с 18 по 29 августа. Ключевыми мерами будут: фестиваль "Ночь во Львове", фестиваль короткометражного кино Wiz-Art, международный фестиваль классической музыки LvivMozArt и международный фестиваль "Jazz Bez". Кроме того, будет немало мероприятий в художественных учреждениях, под открытым небом, в каждом районе и населенном пункте территориальной общины", — сказала директор департамента развития Львовского городского совета Наталия Бунда.

Так, во Львове планируют организовать следующие мероприятия:

Фестиваль "Ночь во Львове". Центральной темой фестиваля будет собственно независимость нашего государства.

Центральной темой фестиваля будет собственно независимость нашего государства. 22 августа, в Стрыйском парке Львова на протяжении целого дня будут проводить массовое мероприятие для всех львовских семей — "Семейные пикники Независимости в Стрыйском парке". На центральной аллее парка можно будет приобщиться к мастер-классов по гончарству, соломоплетению или аквагриму, послушать лекции интересных спикеров, принять участие в викторине по книге "Франко от А до Я", заняться спортом, поэкспериментировать в химико-физической лаборатории, послушать концерт и многое другое.

На центральной аллее парка можно будет приобщиться к мастер-классов по гончарству, соломоплетению или аквагриму, послушать лекции интересных спикеров, принять участие в викторине по книге "Франко от А до Я", заняться спортом, поэкспериментировать в химико-физической лаборатории, послушать концерт и многое другое. Ко Дню флага, 23 августа, мэрия Львова организует два мероприятия: торжественное собрание по случаю Дня флага, которое проведут в 12.00 в сессионном зале Львовского городского совета, и торжественное поднятие флага. Также в этот день будет презентация проекту "Музыка под открытым небом" ко Дню Независимости Украины. Это мероприятие состоится в 18.00 на Мемориале памяти Героев Небесной Сотни.

Это мероприятие состоится в 18.00 на Мемориале памяти Героев Небесной Сотни. В День Независимости в центре Львова состоится символический легкоатлетический забег "Забег в вышиванках"

На площади возле Национальной академии сухопутных войск им. П. Сагайдачного пройдет большой праздничный концерт ко Дню Независимости Украины. Во время концерта львовян и гостей города ожидают выступления таких исполнителей как Аркадий Войтюк, ALYONA ALYONA, NAVKA, группы KALUSH и PATSYKI Z FRANEKA.

Во время концерта львовян и гостей города ожидают выступления таких исполнителей как Аркадий Войтюк, ALYONA ALYONA, NAVKA, группы KALUSH и PATSYKI Z FRANEKA. На Лычаковском кладбище состоятся мероприятия по чествованию памяти Героев Украины.

Полная программа мероприятий по ссылке.

Напомним, в Киеве проходит репетиция военного парада ко Дню Независимости.

Новости Украины: оригинал конституции Пилипа Орлика привезут в Киев на День Независимости

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку