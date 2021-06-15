Facebook заблокировал одну из крупнейших львовских груп, где пользователи просили советов

Администраторы сообщества отметили, что "Люди добрые, посоветуйте" заблокировали из-за жалоб пользователей.

Facebook заблокировал одну из крупнейших львовских сообществ "Людоньки, порадьте", где пользователи обращались за советами по различным жизненным проблемам.

Об этом сообщает издание "Варта-1".

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В сообщество "Людоньки, порадьте" входило более 365 000 пользователей из Львовщины и других регионов Украины. Здесь спрашивали советов по личным и бытовых проблем.

Администраторы сообщества отметили, что группу заблокировали из-за жалоб пользователей. Им пришло предупреждение о том, что группа не "соответствует стандартам сообщества и ее удалят, если не будут устранены нарушения".

"Варта 1"

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