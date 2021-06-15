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Facebook заблокировал одну из крупнейших львовских груп, где пользователи просили советов

Facebook заблокировал одну из крупнейших львовских груп, где пользователи просили советов

Photo by Kon Karampelas on Unsplash

Администраторы сообщества отметили, что "Люди добрые, посоветуйте" заблокировали из-за жалоб пользователей.

Facebook заблокировал одну из крупнейших львовских сообществ "Людоньки, порадьте", где пользователи обращались за советами по различным жизненным проблемам.

Об этом сообщает издание "Варта-1".

В сообщество "Людоньки, порадьте" входило более 365 000 пользователей из Львовщины и других регионов Украины. Здесь спрашивали советов по личным и бытовых проблем.

Администраторы сообщества отметили, что группу заблокировали из-за жалоб пользователей. Им пришло предупреждение о том, что группа не "соответствует стандартам сообщества и ее удалят, если не будут устранены нарушения".

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"Варта 1"

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