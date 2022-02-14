"Эвакуация" во Львов: местные власти рассказали, просили ли иностранные посольства выделить им помещение

"Эвакуация" во Львов: местные власти рассказали, просили ли иностранные посольства выделить им помещение

Во Львове готовы помогать иностранным посольствам.

Иностранные посольства не просили власти Львова и Львовской области о выделении им помещений.

Об этом сообщает "Суспильне".

Глава Львовского областного совета Ирина Гримак сообщила, что иностранные дипломатические ведомства к ним не обращались с просьбой о выделении им помещений для работы. Глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что к ним также не поступало аналогичных просьб.

Мэр Львова Андрей Садовый также отметил, что Львовский городской совет не получал никаких обращений, однако там готовы помогать иностранным дипломатам.

Как сообщала ТСН, на улицах Львова заметно увеличилось количество автомобилей с дипломатическими номерами, в том числе почти два десятка машин припаркованы возле одной из гостиниц в центре города. Из Киева во Львов переезжают представители посольств Канады, США, Нидерландов, а также из Днепра сюда уже якобы приехали немецкие дипломаты из тамошнего консульства.

Читать также: