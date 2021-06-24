"Это были последние средства": во Львове ищут конверт с деньгами, который случайно выбросили в мусорник

"Это были последние средства": во Львове ищут конверт с деньгами, который случайно выбросили в мусорник

Конверт с помойки сразу забрали неизвестные.

Во Львове в Сиховском районе одни из местных жителей случайно выбросили конверт с деньгами на помойку. Теперь владельцы разыскивают пакет, уверяя, что это "были их последние средства".

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на местное сообщество "Варта-1".

В частности, сказано, что конверт, в котором была открытка с деньгами, случайно вместе с мусором выбросили на улицы Зубривской, 11. Произошло это утром и минут через 15 его оттуда забрали неизвестные.

"Возможно, кто-то был свидетелем или нашел. Надежды мало, но это были последние деньги ... Выбросили в первый бак слева направо, весь бак пересмотрели сверху вниз", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Киеве в мусоросборнике нашли тело человека, замотанное в одеяло.

А в Кривом Роге один из супермаркетов города выбросил в мусорник просроченный товар. Продукты в мусорном баке увидели люди и стали выбирать для дальнейшего потребления.

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