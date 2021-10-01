"Это был шок": мама рассказала, как началась болезнь 5-летней дочери, которой "ковид" поразил 80% легких

"Это был шок": мама рассказала, как началась болезнь 5-летней дочери, которой "ковид" поразил 80% легких

Врачи считают чудом быстрое выздоровление ребенка с таким сильным поражением органов дыхания.

5-летнюю девочку Доминику, больную COVID-19, которую спасали львовские медики, уже отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Ребенок неделю находился в реанимации в тяжелом состоянии с 80% поражения легких.

Маленькая пациентка уже начала самостоятельно дышать и ее перевели в педиатрическое отделение. Медики считают чудом то, что такое сильное поражение легких девочка победила так быстро, информирует "5 канал".

Мама ребенка Елена Люлюк рассказала, что у дочери заболевание сначало было похоже на обычную простуду: у 5-летней Доминики был насморк и невысокая температура. Через два дня начала болеть грудная клетка и появилась сильная ломота в теле. Быстрый тест на коронавирус показал отрицательный результат. Впоследствии у ребенка начался сильный кашель и за день состояние девочки очень ухудшилось.

"Начались хрипы в легких, которые усиливалась, и она была в тяжелом состоянии, было трудно дышать. Я не думала, что это настолько серьезно, но когда услышала процент поражения легких, то это был шок", — говорит мама Доминики.

Врачи обнаружили у ребенка 80% поражения легких и сразу отправили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Тогда медики сделали ПЦР-тест, который подтвердил коронавирус.

"Было 5 таких критических дней, когда снижались показатели оксигенации и лабораторные показатели и был достаточно высокий риск того, что ребенок будет переведен на ЭКМО. Гарантий и шансов мы не могли давать, в той ситуации, потому что положение было крайне тяжелое", — рассказала заведующая отделение интенсивной терапии Львовской областной больницы "Охматдет" Вера Приймакова.

Мама ребенка вспоминает, как медики пытались поддержать ее в эти трудные дни.

"Я помню только слова врача, что надо собраться и держаться. Потому что ребенок все чувствует, и бороться вместе с ней", — рассказывает Елена Люлюк.

В палате интенсивной терапии ребенок пробыл неделю, пока самостоятельно не начал дышать. Девочьку уже перевели в педиатрическое отделение.

"На рентгене органов грудной клетки было полное поражения правой и левой легкие. Практически 1 участок был не задействован", — говорит пульмонолог "Охматдета" Роксолана Головин.

По словам врача, у ребенка уже практически полностью восстановилась структура легких. Такое быстрое улучшение медики считают чудом.

Где ребенок подхватил коронавирус, мама девочки понятия не имеет, ведь дома все — вакцинированы, а в детском саду случаев заболевания не было.

Уже через неделю врачи планируют отпустить домой маленькую пациентку, а родителям советуют при малейших симптомах простуды и кишечных расстройств сразу делать тест на коронавирус и обращаться к медикам, ведь дети также тяжело болеют COVID-19.

Сейчас в коронавирусном отделении детской больницы находится 17 маленьких пациентов. Врачи говорят, что вирус становится агрессивнее, и дети его переносят тяжелее.

"Если когда-то была легкая и средняя форма, сейчас появляется больше тяжелая. С марта начали появляться тяжелые больные, которые, к сожалению, имеют тяжелые пневмонии, поражения не только легких, но и сосудистой системы", — добавила Вера Приймакова.

Напомним, 5-летнюю девочку с 80% поражением легких и дыхательной недостаточностью привезли скорой. Ее спасали врачи львовского "Охматдета". В понедолк, 27 сентября, ребенка отключили от апарт ИВЛ.

Новости Украины: в львовском "Охмадете" отключили от аппарата ИВЛ 5-летнюю девочку

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