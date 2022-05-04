"Это был целенаправленный удар по цепочкам поставки": глава Львовской ОГА сообщил детали ракетных обстрелов РФ

"Это был целенаправленный удар по цепочкам поставки": глава Львовской ОГА сообщил детали ракетных обстрелов РФ

Во Львовской ОГА сообщили подробности вчерашнего ракетного удара по территории области. По информации главы области Максима Козицкого, ракетные удары нанесли стратегические бомбардировщики РФ Ту-95 или Ту-160.

Россияне выпустили шесть ракет по области, две сбила ПВО. Как он отметил, "это был целенаправленный удар по цепочкам поставки".

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

По предварительной информации, из шести крылатых ракет наши силы ПВО сбили над Львовщиной две. Три попали в электрические подстанции во Львовской области. Одна – в электрическую подстанцию в Закарпатье.

" К счастью, погибших на Львовщине нет. Есть двое пострадавших, они находились неподалеку от мест взрывов. Состояние – легкое. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. У 58-летнего пострадавшего тупая травма грудной клетки. Муж из Закарпатской области, работает водителем. 24-летнего парня минно-взрывные обломочные ранения левого бедра и левой руки. Провели операцию и удалили осколки. Нужна еще как минимум одна операция, чтобы удалить осколки на других участках", — рассказал Козицкий.

Он добавил, что трем электрическим подстанциям во Львове нанесли существенные повреждения. По его словам, ушибы были критическими. На сегодняшний день есть задержка в движении поездов. Частично движение было возобновлено.

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"Более 85 тысяч домохозяйств и более 12 населенных пунктов полностью были обесточены. Еще 5 населенных пунктов – частично. Около 250 тысяч человек остались без электроснабжения. По состоянию на утро 630 домохозяйств остаются без электроэнергии. Работаем над ликвидацией последствий удара. Для тушения пожара было задействовано 130 чрезвычайников и 30 единиц техники. Пожар потушен на всех поврежденных объектах", — отметил Козицкий.

Как сообщила корреспондент ТСН, специальные службы работали всю ночь над возобновлением электроснабжения. Вчера два медучреждения были на резервном питании, как и системы подачи воды. Присоединили к дизель-генераторам, поэтому, как отмечают власти области, люди не особо почувствовали перебои со снабжением водой.

Напомним, накануне, 3 мая, российские военные нанесли ракетные удары по объектам на территории нескольких областей: Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областей, чтобы разрушить транспортную инфраструктуру.

Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба 4 мая.

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