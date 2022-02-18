Эстонская разведка показала карту, на которой Львов обозначен целью для возможного обстрела со стороны войск РФ

Эстонская разведка показала карту, на которой Львов обозначен целью для возможного обстрела со стороны войск РФ

Кроме Львова знаки нанесены и на Дрогобыч.

Служба внешней разведки Эстонии опубликовала карту возможных целей России в Украине, среди которых есть Львов и Дрогобыч. По мнению спецлужбы страны, РФ может приступить к масштабному вторжению во второй половине февраля.

Об этом сообщает Служба внешней разведки в Эстонии (EFIS).

На обнародованной карте российской разведкой указаны цели, которые при полномасштабном вторжении и нейтрализации могут помешать управлению, восстановлению и поставке Вооруженных сил Украины, а также обесточить страну.

На карте возле Львова нанесены знаки Львовского бронетанкового завода, штаба Вооруженных сил Украины и авиаремонтного завода. А возле Дрогобыча указаны отметки нефтеперерабатывающего завода. Вероятно, это и есть первоочередные цели обстрела.

карта / EFIS

По данным эстонской разведки, осенью 2021 и зимой 2022 года Россия мобилизовала 150 тысяч военных на границе с Украиной, развернув подразделения из всех своих военных округов, в том числе из Дальнего Востока и всех двенадцати армий. По их оценкам, это самое большое военное наращивание Россией за последние 30 лет.

Также в EFIS отмечают, что в Беларуси на учениях находятся/находились 20 тысяч военнослужащих РФ, в том числе из трех воздушно-десантных дивизий и всех воздушно-десантных бригад. Россия может и дальше держать ротационную группировку войск в Беларуси.

Также разведка отметила, что даже если руководство России удастся убедить отказаться от военной агрессии, то Эстония и другие западные страны все же должны готовиться к все более продолжительному военному давлению со стороны России, ведь прямые угрозы войны стали неотъемлемой частью внешней политики путинской России за последний год.

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