"Если не моя, то ничья": во Львове осудили мужчину, который 17 раз ударил отверткой свою возлюбленную

Мужчина пытался убить свою сожительницу, но ему помешали прохожие.

Во Львове осудили 50-летнего львовянин, который пытался убить свою беременную возлюбленную и ударил ее отверткой 17 раз. За содеянное суд наказал мужчину на 7 лет и 8 месяцев лишения свободы.

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"Установлено, что в апреле 2020 года около полуночи на улице Демнянской во Львове между мужчиной и его сожительницей возник конфликт по поводу их отношений. Тогда обвиняемый выхватил из рук женщины отвертку и 17 раз ударил ею потерпевшую в грудную клетку и живот", — сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры.

На крики женщины вышли неравнодушные прохожие и жители близлежащего дома, поэтому осужденный не завершил свой замысел до конца, а скрылся с места происшествия.

Пострадавшую 33-летнюю женщину госпитализировали, она две недели находилась в медицинской коме с колотыми ранами грудной клетки и живота и поврежденным легким и печенью. Женщине удалось выжить, но ребенка она потеряла. Ее же любимого задержали. Им оказался ранее судимый за кражи местный житель. Мужчина напал на свою сожительницу во время испытательного срока.

На суде женщина рассказала, что во время ссоры она сказала сожителю, что больше не хочет быть с ним, что его и разозлило. Он бросился на нее с криком: "Если не мое, то ничья" и нанес ей 17 колотых ран.

Напомним, в Киевской области парень отверткой и ножом жестоко убил мужчину, к которому пришел на интимный массаж.

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