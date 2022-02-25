Если "103" не будет работать: жителям Львова сообщили резервные номера телефонов для вызова скорой

Если "103" не будет работать: жителям Львова сообщили резервные номера телефонов для вызова скорой

По этим номерам львовянам можно вызвать скорую, если линия "103" выйдет из строя.

Жителям Львова предоставили перечень номеров телефона, на которые они могут звонить в случае, если выйдет из строя оперативная линия "103".

Соответствующие контакты обнародовал Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В центре эктренной медицинской помощи сообщили, что в случае отсутствия линии "103" скорую помощь можно вызвать по номерам:

293-29-12;

293-29-14;

293-29-05;

293-29-19;

293-29-16;

293-29-25.

Напомним, сегодня утром, 25 февраля, во Львове прозвучала сирена о воздушной опасности, людей призывали прятаться в укрытие. Но впоследствии объявили об отбое воздушной тревоги.