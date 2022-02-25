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Если "103" не будет работать: жителям Львова сообщили резервные номера телефонов для вызова скорой

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Если "103" не будет работать: жителям Львова сообщили резервные номера телефонов для вызова скорой

Фото/Львовский городской совет

По этим номерам львовянам можно вызвать скорую, если линия "103" выйдет из строя.

Жителям Львова предоставили перечень номеров телефона, на которые они могут звонить в случае, если выйдет из строя оперативная линия "103".

Соответствующие контакты обнародовал Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В центре эктренной медицинской помощи сообщили, что в случае отсутствия линии "103" скорую помощь можно вызвать по номерам:

  • 293-29-12;
  • 293-29-14;
  • 293-29-05;
  • 293-29-19;
  • 293-29-16;
  • 293-29-25.

Напомним, сегодня утром, 25 февраля, во Львове прозвучала сирена о воздушной опасности, людей призывали прятаться в укрытие. Но впоследствии объявили об отбое воздушной тревоги.

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