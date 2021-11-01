Еще одно смертельное ДТП с Infiniti: 33-летний львовянин под наркотиками сбил пешехода и сбежал (фото)

Еще одно смертельное ДТП с Infiniti: 33-летний львовянин под наркотиками сбил пешехода и сбежал (фото)

Патрульные оперативно разыскали беглого водителя.

В селе Конопница на автодороге "Львов — Шегини" 33-летний львовянин в состоянии наркотического опьянения сбил насмерть 42-летнего пешехода. От полученных житель Львовщины погиб на месте происшествия, а водитель скрылся.

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Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовщины.

Смертельное ДТП случалось в субботу вечером, 30 октября. После наезда на пешехода, водитель Infiniti сбежал с места ДТП, но на дороге остались обломки от автомобиля. Правоохранители оперативно разыскали иномарку.

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"Патрульные остановили это транспортное средство на автодороге "Киев — Чоп". У него было повреждено лобовое стекло, погнутый капот, разбита решетка радиатора, загнут номерной знак. За рулем находился 33-летний житель Львова, а его 33-летняя пассажирка оказалась владелицей этого автомобиля", — рассказали в патрульной полиции.

www.facebook.com/Патрульная полиция Львовской области

Обоих проверили на состояние опьянения, и как выяснилось, водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

Напомним, в Харькове произошло смертельное столкновение на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской. На записях с камер видеонаблюдения видно, как водитель Infiniti пролетел на красный свет, после чего врезался в Chevrolet. Водитель второй машины погиб на месте. Парень и его пассажиры попали в больницу.

16-летнему Николаю объявили подозрение. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

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