Эротическая вечеринка на годовщину Голодомора во Львове: известные компании прекращают сотрудничество с блогерами

Эротическая вечеринка на годовщину Голодомора во Львове: известные компании прекращают сотрудничество с блогерами

Блогеры во Львове в День памяти жертв Голодоморов организовали вечеринку, которую в соцсетях подписывали, как "Блогерская голодная туса".

Известные компании прекращают сотрудничество со скандальными блогерами, которые "засветились" на эротической вечеринке в годовщину Голодомора.

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Об этом говорится на странице активиста Андрея Смолия в Facebook.

Отметим, что известный блогер- миллионник Александр Залиско попал в скандал из-за громкого празднования своего 29-летия. Он организовал роскошную вечеринку с элементами эротики в Доме ученых. Также на это празднование пришли многие украинские блогеры-миллионники. Некоторые подписывали фото с вечеринки: "Блогерская голодная туса". Это все происходило в годовщину Голодомора.

Поэтому о прекращении сотрудничества с блогером Александром Залиском и другими его гостями сообщили такие компании: "Метро", "Новая почта", LOVARE и украинский бренд мужских костюмов "Andreas Moskin". Также общественные активисты обратились и в другие компании, чтобы те высказали свою позицию.

Напомним, во Львове после скандальной эротической вечеринки блоггеров на годовщину Голодомора временно приостановили работу Дома ученых.