Елочного рынка возле вокзала не будет: где во Львове можно купить новогоднее дерево

Елочного рынка возле вокзала не будет: где во Львове можно купить новогоднее дерево

Купить елку можно будет во всех районах Львова.

Во Львове с 18 декабря по 6 января будут торговать елками в специально отведенных местах. Однако в этом году елки не будут продавать у железнодорожного вокзала.

Об этом сообщили в Львовском городском совете.

Купить елки можно будет во всех районах Львова. Однако в этом году традиционного елочного рынка возле железнодорожного вокзала, на ул. Черновицкой, вероятно не будет.

"Лишь на ул. Черновицкой мы не предлагаем в этом году осуществлять продажу елок. Если железная дорога предложит на территории своей парковки, тогда мы сможем принять отдельное решение", — говорится в сообщении.

Список мест, где можно во Львове купить елку:

Галицкий район : ул. Волошская.

: ул. Волошская. Железнодорожный район: ул. Е. Патона, 4/1; ул. С. Петлюры, 11 (возле рынка ООО "Любинское сияние"); ул. Широкая – ул. Я. Гнездовского (возле рынка ООО "Ярмарка").

ул. Е. Патона, 4/1; ул. С. Петлюры, 11 (возле рынка ООО "Любинское сияние"); ул. Широкая – ул. Я. Гнездовского (возле рынка ООО "Ярмарка"). Лычаковский район : ул. Солодова, 4 (возле рынка ООО "Дары Львовщины"); ул. Полесская, 2 (возле рынка ООО "Галицкий перекресток").

: ул. Солодова, 4 (возле рынка ООО "Дары Львовщины"); ул. Полесская, 2 (возле рынка ООО "Галицкий перекресток"). Сыховский район : ул. Сиховская, 16-А (возле ООО "Замок"); просп. Червоной Калины, 36-40.

: ул. Сиховская, 16-А (возле ООО "Замок"); просп. Червоной Калины, 36-40. Франковский район : ул. Княгини Ольги, 112 (возле ООО "Провесинь Ю. М. М."); ул. Научная, 29-А (возле ООО "Фест-Вест" ЛТД); ул. Владимира Великого, 59-В.

: ул. Княгини Ольги, 112 (возле ООО "Провесинь Ю. М. М."); ул. Научная, 29-А (возле ООО "Фест-Вест" ЛТД); ул. Владимира Великого, 59-В. Шевченковский район : ул. И. Величковского, 8; ул. Гайдамацкая, 9-А (возле ТЦ "Властелин"); ул. Гетьмана И. Мазепы, 11 – ул. Пилипа Орлика (напротив рынка ООО "Тополь-1"); ул. Б. Гринченко, 4-Б (возле рынка ЧП "Холм"); ул. И. Миколайчука, 8 (возле рынка ООО "Фирма "Светлица-3"); ул. Т. Шевченко, 360-364 (возле рынка ФХ "Ярослава"); просп. В. Чорновола, 67-А (возле рынка ООО "Старый рыцарь" ЛТД).

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