Елки за решеткой: во Львове в парке перед Новым годом прячут хвойные деревья (фото)

Елки за решеткой: во Львове в парке перед Новым годом прячут хвойные деревья (фото)

В 2019 году в парке вырезали 30 елок.

Во Львове в Парке культуры им. Богдана Хмельницкого елки огораживают решеткой. Таким образом, коммунальщики борются с ворами, которые перед Новым годом вырубают хвойные деревья в парке.

Об этом сообщает "Суспильное".

Директор парка Александр Молодой рассказал, что во Львове так борются с браконьерами. Елки во Львове огораживают уже второй год. А все потому, что в 2019 году в Парке культуры перед новым годом вырубили 30 елок. Ранее во Львове окрашивали елки специальными смесями, однако это не помогло.

Суспільне

"Нам важно сохранить и защитить. Мы огораживаем редкие деревья хвойные. Это не простые дешевые елки, которые вроде бы жалко, но по сути их много. Это редкие деревья, которые мы привозим из всей Украины, из-за границы", – объясняет директор Парка культуры Александр Молодой.

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