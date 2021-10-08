Элемент тоталитарного коммунистического режима: во Львовской области демонтируют "Вечный огонь"

В городе создали организационный комитет, который будет заниматься демонтажем.

В г. Дрогобыч Львовской области городской совет принял решение демонтировать "Вечный огонь". Также в там хотят перенести останки советских воинов, которые могут быть погребены под этим мемориалом.

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Об этом говорится в сообщении Дрогобычского городского совета.

Как отмечается, в Дрогобыче в августе продолжались публичные обсуждения о возможном демонтаже советского мемориала, поскольку это элемент тоталитарного коммунистического режима. По их результатам городские власти приняли решение создать оргкомитет по демонтажу советского мемориала.

"Мемориал памяти жертв Второй мировой войны "Кладбище советских воинов" был построен в Дрогобыче в 1974 году. По показаниям дрогобичан старшего поколения, в этом месте хоронили сотрудников подразделений НКВД-МВД и НКГБ-МГБ-КГБ, погибших в послевоенный период в боях с борцами за независимую Украину. Есть и такие очевидцы, которые утверждают, что никаких захоронений под мемориалом самом деле нет. Мнения историков и ученых по этому поводу — различаются", — сообщили в городском совете.

В организационный комитет по демонтажу "Вечного огня" вошли представители Дрогобычского городского совета, депутатского корпуса, представители правового управления, отделов культуры, архитектуры и градостроительства, представитель Украинской греко-католической церкви, общественные активисты. Они приняли решение о сносе советского мемориала. Также там планируют разработать решение о том, как в дальнейшем следует обустроить эту территорию.

Напомним, в Коломые Ивано-Франковской области демонтировали аварийный памятник советскому солдату. Вместо него на площади чествуют Героев Украины, которые боролись за независимость.

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