Электроэнергия из мусора: на Грибовицком полигоне запустили биогазовую электростанцию

На Грибовицком полигоне во Львовской области 21 мая была запущена работа биогазовой электростанции. Она выкачивает газ и превращает его в электроэнергию.

Заметим, что полигон, который ранее был пресловутой свалкой, превратился в источник чистой энергии.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Из чего делать добро, как не из зла. Из чего делать электроэнергию, как не из мусора. Во Львове так и делаем. Сегодня на Грибовицком полигоне запустили биогазовую электростанцию. Она выкачивает газ и превращает его в электроэнергию. То есть полигон, который все воспринимали как проблему и угрозу, превратился в источник чистой энергии", – говорится в сообщении.

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По словам Садового, этот проект будет приносить средства для Львова в последующие годы.

Мэр города добавил, что биогазовая электростанция построена в рамках совместного проекта НАК "Нефтегаз Украины" и компании Clear Energy.

Напомним, 29 мая 2016 года на Грибовицкой свалке под Львовом возник пожар. Впоследствии появилась информация, что во время тушения пожара произошел обвал мусора. В результате под завалами оказались три спасателя. Все погибли.

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