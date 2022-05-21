Электроэнергия из мусора: на Грибовицком полигоне запустили биогазовую электростанцию

На Грибовицком полигоне во Львовской области 21 мая была запущена работа биогазовой электростанции. Она выкачивает газ и превращает его в электроэнергию.
Заметим, что полигон, который ранее был пресловутой свалкой, превратился в источник чистой энергии.
Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.
"Из чего делать добро, как не из зла. Из чего делать электроэнергию, как не из мусора. Во Львове так и делаем. Сегодня на Грибовицком полигоне запустили биогазовую электростанцию. Она выкачивает газ и превращает его в электроэнергию. То есть полигон, который все воспринимали как проблему и угрозу, превратился в источник чистой энергии", – говорится в сообщении.
По словам Садового, этот проект будет приносить средства для Львова в последующие годы.
Мэр города добавил, что биогазовая электростанция построена в рамках совместного проекта НАК "Нефтегаз Украины" и компании Clear Energy.
Напомним, 29 мая 2016 года на Грибовицкой свалке под Львовом возник пожар. Впоследствии появилась информация, что во время тушения пожара произошел обвал мусора. В результате под завалами оказались три спасателя. Все погибли.
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