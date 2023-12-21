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Экспрокурора Ильницкого, отгулявшого пышную свадьбу во Львове, разыскивает полиция

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Экспрокурора Ильницкого, отгулявшого пышную свадьбу во Львове, разыскивает полиция

Экспрокурор Ростислав Ильницкий

Экспрокурор подозревается в подделке и использовании поддельных документов.

Экспрокурора Ростислава Ильницкого, который в октябре отгулял пышную свадьбу во Львове, объявили в розыск.

Соответствующая информация появилась на сайте Министерства внутренних дел.

Согласно обнародованной информации, Ильницкого разыскивают за подделку документов от 1 декабря. В частности, его обвиняют по трем частям 358 статьи Уголовного кодекса, а именно:

  • ч.1 — Подделка удостоверения или иного официального документа, выдаваемого или удостоверяющегося предприятием, учреждением, организацией, гражданином-предпринимателем, нотариусом, государственным регистратором.
  • ч.3 — Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершены повторно или по предварительному сговору группой лиц.
  • ч.4 — Использование заведомо подложного документа.

Львовское издание LVIV.MEDIA пыталось связаться с Ильницким, чтобы узнать какие документы идет, однако до него не смогли дозвониться. Вероятно, его телефон был выключен.

Напомним, бывший прокурор Ростислав Ильницкий отгулял двухдневную роскошную свадьбу с эксработницей львовского ДБР Роксоланой Москвой в пятизвездочном комплексе Emily Resort вблизи Львова. Журналисты пытались, что только 8-этажный торт для молодоженов мог стоить около 100 тысяч гривен.

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Дата публикации
Просмотры
755
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