Эксперимент Минздрава удался: в вакцинированном Моршине нет ни одного госпитализированного с коронавирусом

Эксперимент Минздрава удался: в вакцинированном Моршине нет ни одного госпитализированного с коронавирусом

По состоянию на 26 октября в городе двумя дозами вакцинированы 74% жителей, одной дозой – 75%.

В курортном городке Моршин Львовской области, который весной принял участие в эксперименте Минздрава по массовой вакцинации, нет ни одного госпитализированного пациента с коронавирусом.

Об этом сообщил городской голова Руслан Ильницкий, пишет "УНИАН".

"Мы стопроцентно можем сказать, что эксперимент, который мы провели в апреле-мае по вакцинации населения города, удался. Летом у нас вообще не было больных COVID-19. С началом очередной волны заболеваемости была госпитализирована только одна 80-летняя бабушка, но она имела прививку и перенесла болезнь в легкой форме, лишь неделю находилась в больнице. Сейчас в городе мы имеем 22 человека, которые болеют коронавирусом, но все они лечатся дома, амбулаторно, никто не госпитализирован", — заявил Ильницкий.

Напомним, в курортном городке Моршин во Львовской области 16 апреля запустили пилотный проект Министерства здравоохранения Украины по массовой вакцинации горожан от COVID-19 для выработки коллективного иммунитета.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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