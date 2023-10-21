Экс-прокурору Ильницкому, отгулявшему помпезную свадьбу во Львове, принесли повестку — СМИ

Во Львове пытались вручить повестку экс-прокурору Ростиславу Ильницкому, недавно отгулявшему лакшери свадьбу.

Об этом сообщает "Экспрессо.Запад"

"20 октября по адресу жительства повестку экс-прокурору вручили представители Лычаковско-Железнодорожного объединенного районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки", — говорится в сообщении.

Напомним, бывший прокурор Ростислав Ильницкий отыграл двухдневную роскошную свадьбу с экс-работницей львовского ДБР Роксоланой Москвой в пятизвездочном комплексе Emily Resort вблизи Львова.

Празднование длилось два дня. В первый день, по данным СМИ, на свадьбе насчитывалось более 300 гостей. Для них выступали Александр Пономарев, Оля Полякова, группа "Колокола солнца". Ведущим праздника был шоумен Григорий Решетник.

На следующий день гостей развлекал Дидзьо, и были приглашены 500 человек.

В Госбюро расследований отреагировали на информацию о пышной свадьбе бывшей сотрудницы ДБР Роксоланы Москвы и бывшего прокурора Ростислава Ильницкого во Львове. Там подчеркнули, что они не отвечают за поступки экс-работницы.

Журналисты пытались подсчитать во сколько стоило празднование, поскольку только 8-этажный торт для молодоженов мог стоить около 100 тысяч гривен.

О праздновании пышной свадьбы узнали СМИ, а впоследствии – и вся Украина. Большинство украинцев крайне негативно отреагировали на событие: они были возмущены таким празднованием в то время, когда идет полномасштабная война с Россией.

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