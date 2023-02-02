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Ехала с кладбища, где похоронен сын: во Львове маршрутщик выгонял из автобуса мать погибшего защитника

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Ехала с кладбища, где похоронен сын: во Львове маршрутщик выгонял из автобуса мать погибшего защитника

Фото: nta.ua

Водитель маршрутки заявил женщине, что она "либо платит, либо выходит".

Во Львове водитель маршрутки отказался бесплатно вести мать десантника 80 ОДШБ Игоря Гадяка, погибшего на войне с оккупантами в октябре 2022 года. Он потребовал от женщины оплатить проезд.

Об этом сообщает львовское издание nta.ua со ссылкой на очевидцу, одноклассницу погибшего воина Ульяну Людкевич.

Женщина рассказала, что они с мамой погибшего воина Игоря Гандяка возвращались из Лычаковского кладбища, где во Львове хоронят защитников Украины.

Фото: nta.ua / ©
Фото: nta.ua

“Мы зашли в транспорт и через минуту водитель сказал, что зашли два человека, а заплатил один. Я ему сказала, что женщина – мать погибшего военного, имеет удостоверение. Он никак не отреагировал. А на следующей остановке он снова: либо платите, либо выходите”, – рассказала Ульяна Людкевич.

Слова водителя вызвали возмущение у пассажиров, однако он своего мнения не изменил и потребовал денег. В конце концов, за женщину заплатила одна из пассажирок. Ульяна Людкевич говорит, что ее шокировало поведение водителя и его заявления, мол, "а откуда я знаю, чья она мама".

Перевозчик не захотел комментировать скандал, однако в компании напомнили, что родственники погибших защитников Украины должны иметь специальное удостоверение и показывать водителям.

Напомним, ранее во Львове уволили другого водителя маршрутки из-за хамского обращения с вдовой украинского военнослужащего. Тот заявил женщине, что "мол не посылал защитника на войну".

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Дата публикации
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